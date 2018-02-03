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Ekonomi

KRİPTOPARA - En büyüklerden Cardano yüzde 8.19 arttı

İstanbul, 3 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasadaki en büyük hacimli beşinci sanal para birimi Cardona 24 saa

03 Şubat 2018 12:55

İstanbul, 3 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasadaki en büyük hacimli beşinci sanal para birimi Cardona 24 saatte yüzde 8.19 arttı.  
1507 kripto paranın işlem gördüğü piyasa hacmi 411 milyar 140 milyon dolar olarak hesaplanırken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 34.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 0.38 düşerek 8 bin 586 dolara geriledi.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 2.52, Bitcoin Cash yüzde 3.65 düştü ve Cardano yüzde 8.19 ve Ripple yüzde 6.25 arttı.

 

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