KRİPTOPARA - Çin Halk Bankası'nın açıklamalarıyla piyasadaki düşüş sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – Çin Merkez Bankası (Çin Halk Bankası - PBOC) yeni Guvernör’ü Yi Gang’in, PBOC’nin kripto para birimlerine olan duruşunun değişmeyeceğini ve ülke genelinde daha sert düzenlemeler gerçekleştirilmesinin planlandığını açıklamasının ardından, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin altısı düştü.

PBOC’deki görevine yeni getirilen Yi Gang, katıldığı bir konferansta büyük resme bakıldığında kripto para birimlerinin Çin’in ekonomisine katkı sağlamadığını ve bu sebeple devletin sanal para birimlerine daha dikkatli yaklaşması gerektiğini söyledi ve ekledi:

“PBOC olarak sanal para birimleri üzerinde sıkı bir gözlem yapıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kripto para birimlerinin gerçek ekonomiye katkı sağlayabileceği yolları araştırıyoruz.”

PBOC’den gelen açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.10’luk bir düşüşle yedi bin 997 dolara gerilerken, 135 milyar 812 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 41.7’sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin altısının düşmesiyle piyasadaki genel düşüş seyri sürerken, en yüksek hacimli ilk 10 arasında son 24 saatte yüzde 16.03’lük bir artışla en çok Cardano ve en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte yüzde 88.22’lik bir artışla en çok 98’inci sıradaki Pundi X arttı.

Piyasadaki genel düşüş seyrinin etkisiyle piyasa hacmi 325 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 541 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.10

- Ethereum yüzde 0.77

- Ripple yüzde 0.19

- Bitcoin Cash yüzde 0.13

- Stellar yüzde 0.94

- NEO yüzde 0.41 düşerken

- Litecoin yüzde 1.44

- EOS yüzde 6.96

- Cardano yüzde 16.03

- IOTA yüzde 1.95 yükseldi.