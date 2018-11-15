KRİPTOPARA - Bitcoin'in piyasa değeri 13 aydır ilk kez 100 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Bitcoin\'in piyasa değeri, Ekim 2017\'den bu yana ilk kez 100 milyar dolar düzeyinin altına gerileyerek, 96.17 milyar dolara kadar indikten sonra hafif toparlanarak 98.1 milyar dolara döndü.

Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 11.15 düşüşle 5 bin 647.48 dolara geriledi.

Bitcoin\'in piyasaya değeri 17 Aralık 2017\'de fiyat 20.089 dolara kadar çıktıktan sonra piyasa değeri de 336.43 milyar dolar ile zirve yapmıştı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 807 milyon dolar olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 184.56 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların altına çekildi. En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 11.15

2.XRP yüzde 10.25

3.Ethereum yüzde 13.82

4.Bitcoin Cash yüzde 17.75

5.Stellar yüzde 9.16

6.EOS yüzde 12.16

7.Litecoin yüzde 14.11

9.Cardano yüzde 15.75

10.Monero yüzde 14.58 düşerken

8.Tether yüzde 0.36 arttı.