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Ekonomi

KRİPTOPARA - Bitcoin yeniden 20 bin doların altına geriledi

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 10:30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2

18 Aralık 2017 13:35

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 10:30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.8 düşüşle 19 bin 92 dolara geriledi.
Bitcoin 320 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,364 adet kriptoparanın oluşturduğu 588 milyar dolarlık piyasada yüzde 54.4\'ünü oluşturuyor.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 2.80, Ethereum yüzde 0.96, Ripple yüzde 3.61 ve Litecoin yüzde 3.69 düşerken, üçüncü sıradaki Bitcoin Cash ise yüzde 0.97 yükseldi.

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