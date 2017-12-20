KRİPTOPARA - Bitcoin 17 bin dolara geriledi, piyasa hacmi yükseldi

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, düne göre yüzde 4.8 artışla 631 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 17:30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 3.94 düşüşle 17 bin dolara geriledi.

Bitcoin 290 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,370 adet kriptoparanın oluşturduğu 631 milyar dolarlık piyasanın yüzde 46.1\'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi 55.6 milyar dolara yükseldi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 3.94, Ethereum yüzde 2.13, Ripple yüzde 6.24 ve Litecoin yüzde 5.99 düşerken, üçüncü sıradaki Bitcoin Cash ise yüzde 65.02 yükseldi.

Bitcoin Nijerya\'daki denkler arası kredi piyasasında büyük bir Bitcoin artışı gözlemlendi. Afrika ülkeleri arasında Bitcoin piyasasında en çok yer edinen Zimbabwe\'den sonra Nijerya\'da bu hafta yaklaşık iki bin Nijerya nairası değerinde bitcoin ticareti yapıldı.