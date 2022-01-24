Kripto piyasasında kayıplar sürüyor: Bitcoin son 6 ayın en düşüğünde

Kripto para piyasasında kayıplar derinleşiyor. Kripto para birimlerindeki son satış dalgası Bitcoin’in altı ayın en düşük seviyesine düşmesi ve diğer dijital para birimlerinin kayıpları hızlandırmasıyla bugün ivme kazandı.

Bitcoin bugün yüzde 6,6 değer kaybederek 34 bin doların altına geriledi. Ethereum’daki kayıplar günlük yüzde 7,6’yı buldu. Ethereum temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 2 bin 200 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirvesinden bu güne yüzde 50’den fazla değer kaybetti.