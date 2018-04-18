Kripto paraya 2 milyon dolar yatırıp 1 milyar dolar kazandı; uyuşturucu kliniğinde öldü

Servetini kripto paralarla yapan ABD'li milyarder Matthew Mellon, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Mellon uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş, Meksika'nın Cancun kentindeki bir klinikte tedavi görmeye başlamıştı.

Kripto para birimi Ripple'a ilk yatırım yapanlardan biri olan ve bu sayede 2 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolar servet elde eden Mellon, ABD'deki iki köklü bankacılık ailesinin oğluydu. Geçmişte New York Cumhuriyetçi Parti Finans Komitesi Başkanlığı da yapmış olan Mellon'un üç çocuğu bulunuyor.

2016 yılında Mellon'un OxyContin adlı bir ilaca bağımlı olduğu ve ayda 100 bin dolar harcadığına yönelik haberler çıkmış, New York Post'a konuşan Mellon, "Bu ilaç yasal eroin gibi ve önlem alınmalı" demişti.

Mellon ABD Başkanı Donald Trump ve girişimci Elon Musk'ın da mezunları arasında bulunduğu Wharton School'dan mezun olmuştu. 1999'da Tamara Mellon ile evlenen Matthew Mellon, 2004'teki boşanma davası sırasında eşiyle anonim uyuşturucu bağımlıları terapisinde tanıştığını söylemişti.