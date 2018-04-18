T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kripto paraya 2 milyon dolar yatırıp 1 milyar dolar kazandı; uyuşturucu kliniğinde öldü

Kripto para birimi Ripple'a ilk yatırım yapanlardan biri olan ABD'li milyarder Matthew Mellon, 54 yaşında yaşamını yitirdi

18 Nisan 2018 12:14

Servetini kripto paralarla yapan ABD'li milyarder Matthew Mellon, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Mellon uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş, Meksika'nın Cancun kentindeki bir klinikte tedavi görmeye başlamıştı.

Kripto para birimi Ripple'a ilk yatırım yapanlardan biri olan ve bu sayede 2 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolar servet elde eden Mellon, ABD'deki iki köklü bankacılık ailesinin oğluydu. Geçmişte New York Cumhuriyetçi Parti Finans Komitesi Başkanlığı da yapmış olan Mellon'un üç çocuğu bulunuyor.

2016 yılında Mellon'un OxyContin adlı bir ilaca bağımlı olduğu ve ayda 100 bin dolar harcadığına yönelik haberler çıkmış, New York Post'a konuşan Mellon, "Bu ilaç yasal eroin gibi ve önlem alınmalı" demişti.

Mellon ABD Başkanı Donald Trump ve girişimci Elon Musk'ın da mezunları arasında bulunduğu Wharton School'dan mezun olmuştu. 1999'da Tamara Mellon ile evlenen Matthew Mellon, 2004'teki boşanma davası sırasında eşiyle anonim uyuşturucu bağımlıları terapisinde tanıştığını söylemişti.

ETİKETLER

matthew mellonkripto parauyuşturucu kliniği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24