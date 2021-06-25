Kripto paralarda yeni saadet zinciri iddiası: Smart Trade Coin isimli blok zincir üzerinden toplanan 100 milyon dolar Marshall Adaları'na gönderildi

Aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile on binlerce kişiden para toplayan bir saadet zinciri çöktü.

Eskişehir'de bulunan "Smart Trade Coin" isimli zincir üzerinden toplanan paraların ise Marshall Adaları'na gönderildiği ortaya çıktı. Toplanan paranın miktarı ise 100 milyon dolar olarak belirtildi.

İddialara göre sisteme üyelik için ilk olarak bir paket satın almak gerekiyor. İsteyen 100 dolara, isteyen 1000 dolara paket satın alabiliyor. Söz konusu paketler için ücret alınmasının gerekçesi “Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor” olarak açıklanıyor.

Kimi, ödemeyi kripto para Etherium olarak yaparken, kimilerinin ise elden para yatırdığı ileri sürüldü. Ulaşılan bilgilere göre ödemelerin önemli bir kısmı elden yapıldı.

Kurulan bu sistemle 200 bine yakın kişiden para toplandığı belirtildi.

Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler de para kaptırdı. Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

Mağdurlar paralarını alamayınca sistemin Türkiye'deki lider grubunda yer alan isimlere ulaşmaya çalıştı. "Smart Trade Coin'in" Eskişehir'deki ofisine giden bir grup "Kâr payını istemiyoruz. Ana paramızı verin yeter” diyerek tepki gösterdi.

Mağdurlar ayrıca Eskişehir başta olmak üzere bulundukları illerde savcılıklara "Dolandırıcılık" suçlamasıyla savcılıklara başvurdu. Vatandaşlar, Söz konusu kişilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini istedi.

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