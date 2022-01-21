Kripto paralarda sert düşüş; Bitcoin 40 bin doların altına geriledi

Kripto para borsası ABD'de teknoloji hisselerinin düşmesiyle sert geriledi. Bitcoin 40 bin doların altına çekilirken, yüzde 7'den fazla değer kaybıyla 38 bin 750 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum ise 3 bin doların altına geriledi. Ethereum 2 bin 800 dolar seviyelerinden fiyatlanırken, değer kaybı yüzde 9'u aştı.

Altcoinlerde düşüşten etkilenirken; Litecoin 125 dolar, ripple 0,68 dolar, SOL 125 dolar, ADA 1,23 dolardan işlem görüyor.

Rusya kripto paraları yasaklamayı önermişti

Diğer yandan dün Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan kripto paralara ilişkin raporda, kripto paraların ekonomi ve finansal sistem için risk oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanması önerilmişti.

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