Kripto paralarda sert düşüş

Bitcoin (BTC) ve kripto paralar büyük bir çöküşün ortasında kaldı. Bitcoin yatırımcılarına son 5 günde yüzde 25 kaybettirdi. Böylece 16 ayın dip seviyesi görüldü.

ABD'de Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası ABD doları güçlenirken, kripto para ve değerli metal fiyatları düştü.



Bitcoin fiyatı ABD enflasyon verisi sonrasında 30 bin psikolojik sınırını bir kez daha aşağı kırdı ve 28 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

En büyük altcoin Ethereum da Bitcoin’deki çöküşü takip etti. Yüzde 18’e yakın değer kaybeden Ethereum fiyatı da, 1936 dolar seviyelerinde bulunuyor.



Bitcoin yatırımcısına son 5 gün içinde yüzde 25 kaybettirdi.