Kripto paralarda düşüş sürüyor; Bitcoin 35 bin dolar

Bitcoin ABD ve Rusya'dan gelen haberlerin etkisiyle düşüşüne devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 40 bin doların altına gerileyen Bitcoin, son 24 saatte 34 bin dolara kadar gerilemesinin ardından 35 bin 400 dolar seviyelerinde dengeye geldi.

Bitcoin son olarak 10 Kasım tarihinde 69 bin dolarla tarihi rekorunu kırmıştı. Böylece söz konusu zirvesinden bu yana Bitcoin'ndeki değer kaybı yüzde 49'u buldu.

Kripto para borasının ikinci büyük para birimi Ethereum ise 2 bin 500 dolar seviyelerinde dalgalanıyor.

Ne olmuştu?

Kripto paralardaki söz konusu düşüşü Rusya ve ABD'den gelen haberler tetiklemişti. Rusya Merkez Bankası hazırladığı bir raporda kripto varlıkların finansal ve ekonomik sistem için risk teşkil ettiğini vurgulayarak, kripto varlıkların ve madenciliğinin yasaklanması önermişti.

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ABD borsalarında işlem gören teknoloji firmalarının değer kayıpları yaşaması sonrası Bitcoin'de sert geri çekilmeler görülmüştü.

Diğer bir yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz artırımına gideceği yönünde oluşan beklentiler de kripto para borsasını baskılıyor.