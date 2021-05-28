Kripto paralara Asya darbesi devem ediyor: Güney Kore kripto paraları vergilendirecek

Kripto paralar Asya’dan gelen iki açıklamayla sert düştü. Bitcoin, 36 bin dolara kadar gerilerken ethereum 2 bin 500 dolara indi. Kripto paralarda daha önce de Çin’de finans kuruluşlarına kripto yasağı getirmesi, bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama haberleriyle değer kaybetmişti.

Bitccoin, Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda’nın açıklamalarıyla yüzde 7’den fazla düşüş kaydederek 36 bin dolara doğru gerilerken ethereum 2 bin 500 dolara kadar düştü. Güney Kore ise kripto paraları 2023'de vergilendireceğini açıkladı.

Ekonomist'in haberine göre Kuroda, bir röportajda Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak çok az kullanıldığını söyledi. Sabit coinlerin de yasal standartlara uyması gerektiğini belirten Kuroda, sabit coinlerin gelecekte makul bir ödeme aracı olabileceğini söyledi.

Açıklamalar sonrasında bitcoin 36 bin dolara kadar düşüş kaydederken ethereum da yüzde 8’den fazla düşüşle 2 bin 500 dolara geldi. Litecoin yüzde 9’a yakın değer kaybederek 175 dolara düşerken, XRP 0,88 cente geriledi. Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi ise gün içerisinde yüzde 8,6 düştü.

Güney Kore’den kripto para vergisi

Güney Kore de kripto para işletmeleriyle ilgili önlemlerin artırılacağını ve böylece işlem şeffaflığının artırılacağını duyurdu.

Kripto paraların bir finansal ürün ya da para birimi olarak tanınamayacağını vurgulayan Güney Kore hükümeti, kripto para işlemlerinden kazanılan gelirin Mayıs 2023’ten itibaren vergilendirileceğini söyledi.