Kripto paralar toparlanıyor; Bitcoin yeniden 30 bin doları aştı

Kripto paralarda TerraUST ve Fed'in faiz artışının etkisiyle yaşanan çöküş bu sabah yerini yükselişe bıraktı. Bitcoin yüzde 15 değer kazancıyla yeniden 30 bin doları aşarken, 30.500 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum ise 2.080 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Piyasada dolara sabit olması gereken TerraUST'nin dolar karşısında stabiletisini koruyamaması ve 30 cente kadar gerilemesiyle kripto paralara olan güven azalmış, bunun sonucunda piyasada sert satışlar görülmüştü.

Diğer yandan Fed'in son toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı ve artışların önümüzdeki dönemlerde devam edeceğine dair güçlü sinyaller verilmesi de hali hazırda tüm dünya genelinde riskli varlıklardan kaçışın önünü açmıştı.

Alt coinler de yükseliyor

Diğer yandan piyasada bu sabah alt coinlerde de yükseliş yaşanırken, ripple yüzde 20 değer artışıyla 0,44 centten, ADA yüzde 38 artışla 0,58 centten, SOL yüzde 27 artışla 51 dolardan, AVAX yüzde 39 artışla 34 dolardan ve Litecoin yüzde 21 artışla 69 dolardan fiyatlanıyor.