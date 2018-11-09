“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Yapı Kredi’nin, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi Blockchain Semineri ve Atölyesi’nde akademisyen Burak Arıkan, kripto para birimlerinin dünyanın her yerinde birçok insana çeşitli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yapı Kredi’nin tema sponsorları arasında yer aldığı ve 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleştirilen Blockchain Semineri ve Atölyesi’ne katılanlar, blockchain ve kripto para birimleri teknolojilerinin kullanım alanları ve iş yapış süreçlerine etkisi hakkında çeşitli konu tartışıldı. Etkinlik boyunca temel blockchain kavramları ve işleyişi, görsel anlatımlar, gerçek hayattan örnekler işlendi.

Blockchain’in sırrı: Dijital imza

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin Beyoğlu’ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda gerçekleştirilen atölyede konuşan Arıkan seminerde bu yeni teknolojinin gelişim sürecini internetin ilk yıllarına benzetti ve blockchain’in en fazla gündeme geldiği kripto para sistemini ve Bitcoin’in çalışma prensiplerini anlattı.

Arıkan, özellikle merkezi finans sistemlerine ihtiyaç duymadan para transfer maliyetini en aza indirmesi ve akıllı sözleşmelere imkan verdiği için tercih edilen Bitcoin’in güvenliği ile ilgili hala soru işaretleri olduğunu belirtti. Kripto-ağlarda kullanılan \"token\"ların bir şirketin hissesini değil bir ağın hissesini temsil ettiğini söyleyen Arıkan, “token”ların geniş kullanım alanları ile dünyanın her yerinde herkese yeni fırsatlar sunmakta olduğunun altını çizdi.

Arıkan, blockchain\'in finansal servislerin ötesinde her endüstride çok çeşitte aktörün ekonomik iş birliği yapabileceği yeni ağların örülmesine yardımcı olacağını vurgularken bu teknolojinin temellerinin dijital imza, ağ modelleme ve kripto-ekonomi olduğunu da sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)