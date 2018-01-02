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Ekonomi

Kripto paralar artık ATM’lerden alınacak

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Bitcoin, popülaritesini artırırken, yakın zamanda Bitcoin ATM’lerinden satın alınabilecek

02 Ocak 2018 17:30

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Bitcoin, popülaritesini artırırken, yakın zamanda Bitcoin ATM’lerinden satın alınabilecek. Bitcoin ATM’leri (BTM) dünyanın dört bir yanında ortaya çıkarken, sadece ABD’de yer alan BTM sayısı 1.250’yi aştı.
Kripto para piyasası büyürken, dünya çapındaki BTM sayısı da 2017 yılını sonunda yüzde 7.6 artış gösterdi. Coinatmradar tarafından yayınlanan istatistiklere göre, ABD 1250’nin üzerinde BTM ile BTM’lerin yüzde 75’ine sahipken, ABD’nin ardından Kanada, Birleşik Krallık ve Avusturya geldi. Coinatmradar istatistiklerine göre, her gün üç yeni BTM kurularak çalışır hale getiriliyor.
Sahip olduğu 160 BTM ile ABD’nin en büyük BTM sağlayıcısı olan Coinsource, 2018 yılında bin BTM daha kurmayı planladığını duyurdu.

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