Kripto para yasası hazırlanıyor; stopaj alınması üzerinde duruluyor

AKP, kripto para piyasasına yasal zemin hazırlamak için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Düzenleme ile, kripto para işlemi yürüten yerel borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi ile borsalara sermaye şartı konması planlanırken döviz alım satımında olduğu gibi ‘stopaj’ yoluyla vergilendirilmenin üzerinde çalışılıyor.

NTV'nin haberine göre konuyla ilgili AKP kurmayları, "Piyasa nasıl kurulur onun arayışı içindeyiz. Sahtekarlığın yaşanmaması için yerel borsaların şeffaf hale getirilmesi lazım, bu noktada borsa kuranlara sermaye şartı gelebilir" bilgisini verdi.

Dünyada kripto para vergilendirmesi nasıl?

Çalışma kapsamında kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik, dünyadaki örnekler de inceleniyor. ABD kripto para sahiplerinden gelir vergisi alıyor. Almanya 600 eurodan düşük değerler için vergi almıyor. Türkiye'de ise stopaj alınması üzerinde duruluyor.



Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi durumunda sürekli alım satım yapanların mükellef olması gündeme gelebilecek. Ancak yatırımcılardan yüzde 40 vergi alınacağı yönünde haberlerin dezenformasyon olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor.

Ocak ayı sonunda kadar netleşecek

Türkiye'de 5 milyonun üzerinde kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor.



Kripto para işlem hacminin 2 trilyon dolara çıktığına vurgu yapan AKP kurmayları, dünyada en çok işlem yapılan 5. ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Kurmaylar, bu zeminin kaybolmaması gerektiğini ifade ediyor.



Teklifin ocak ayına sonuna kadar netleşmesi ve Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.