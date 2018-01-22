Kripto para uzmanları İstanbul'da piyasayı ve yeni arzları konuştu

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Kripto para uzmanları, İstanbul\'da kripto para piyasalarını ve piyasaya yeni kripto para sürme sistemlerini ve bu alandaki yeni gelişme trendlerini konuştular.

Wedoico.io Türkiye temsilciliğinin tarafından İstanbul’da kripto para, ICO ve bu alanda yatırımcıları bekleyen fırsatlar ve risklerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Wedoico.io Türkiye temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, “geleceğin parası\" gözüyle değerlendirilen kripto paralar ve dünya finans çevrelerinde en çok konuşulan konuların başında gelen kripto para arzının yapıldığı ICO (Initial Coin Offering) platformlarında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.

En iyi ICO kitle fonlama (crowdfunding) projelerini bulma gayretiyle çalışmalarını sürdüren ve blockchain yatırım fırsatı sunan Wedoico.io tarafından gerçekleştirilen organizasyon, 2017\'nin ikinci çeyreğinde 800 milyon dolar para toplayarak rekora imza atan ICO yatırımları konusunda Türkiye’de düzenlenen ilk toplantı oldu.

Toplantıda, blok zinciri teknolojilerinde yatırımcılar için merkezileştirilmiş platform geliştirerek dünya çapında lider olmayı amaçlayan Connect Job üst yönetimi de yer aldı.

Connect Job ICO’su bugüne kadar 4 milyon 735 bin 272 dolar tutarında Bitcoin toplarken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk kripto para birimi kabul edilecek Connect Job blokzincirinin, piyasanın en değerli üçüncü kripto para birimi Ripple’ı geçmesi bekleniyor.

Kripto para, blockchain, token ekonomisi, ICO yatırımlarındaki fırsatlar gibi konuların ele alındığı toplantının öne çıkan isimleri arasında Connect Job Kurucu Ortağı ve CEO\'su Yoni Assouline, Blockchain eko-sisteminde önemli bir deneyime sahip olan Connect Job Kurucu Ortağı ve CTO\'su Jonathan Gueron ve Connect Job’ın pazarlama ve satın alma stratejilerine öncülük yapan CMO\'su Beni Issembert yer aldı.

Organizasyonun bir başka önemli ismi; fon toplama konusunda uzman Fransa merkezli bağımsız danışmanlık firması Scalene Partners Finansal Danışmanı Simon Eischen oldu. ICO ve Blockchain danışmanları Marc Kenigsberg ve Laurent Leloup de toplantıda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Yılmaz Hukuk Ofisi Yönetici Ortağı Çağatay Yılmaz ise konunun merak edilen hukuki boyutları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

2017 yılında kurulan Wedoico. io, kullanıcıların yurt içinde ve yurt dışında en iyi ICO\'ları bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Çoğunlukla Türk müşterilerine ve yatırımcılara ana hedefi olan ICO\'lara yararlı ve şeffaf bilgiler sunmaya çalışıyor.

ICO\'lara yatırım yapmak isteyen geniş bir yelpazeye yayılan yatırımcı portföyüne ve ICO\'lara adanmış en ileri teknoloji şirketlerine sahip Wedoico. io, aynı zamanda ICO projeleri için kendilerini potansiyel kullanıcılara sunacak bir pazarlama platformu sunuyor. (Fotoğraflı)