Kripto para sektörü temsilcileri Meclis'te

Türk kripto para topluluğu temsilcileri, kripto para yasası öncesinde fikir alışverişi için Meclis'e geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Twitter’da canlı sohbete katıldığımız ve bugün görüşlerini almak üzere TBMM’ye davet ettiğimiz Kripto Para Plaftormu’ndan gelen arkadaşları Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Bilgi ve Teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile birlikte dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye katılan isimler şu şekilde: Aytunç Yıldızlı, Kamile Uyar, Sait Arslan, A. Uğur Açıkgöz, Erkan Öz, Tansel Kaya, Bora Erdamar, Prof. Dr. Fatma Özkul ve Avukat Elçin Karatay