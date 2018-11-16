Kripto para piyasasındaki düşüş NVidia hisselerinde yüzde 17 kayba neden oldu

Sibel Deniz / İstanbul, 16 Kasım (DHA) –Kripto para birimleri piyasasında görülen ani düşüş, Silikon Vadisi’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden NVidia’nın hisselerinde yüzde 17’lik bir kayıp oluşturdu.

CNN’de yer alan bir habere göre, dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq’da perşembe günü işlem gördükten saatler sonra, bilgisayar çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri neredeyse yüzde 17 civarında düştü.

Bilgisayarlar ve oyunn konsolları için grafik kartları ve kripto para madenciliği donanımı üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olan Nvidia, için bitcoin fiyatlarının 2017’deki hızlı artışı, şirketin ürünlerine olan talebi arttırmıştı. Buna karşın, bitcoin fiyatlarının bu yıl yarıdan fazla inmesiyle şirket, perşembe günü, satılmayan ürünlerin stok fazlası oluşturduğunu duyurdu.

Nvidia CEO’su Jensen Huang perşembe günü yatırımcılarla yapılan bir konferans görüşmesinde “Kripto paraların toparlanması beklenenden uzun sürdü” dedi.bitcoinin fiyatı bir yıl içinde en düşük seviyesine düştü, fakat işler daha iyi hale gelmeden önce kötüye gidebilir. Analistlerin 3.4 milyar dolar gelir tahminlerine rağmen, Nvidia şu an tatil döneminin de içinde bulunduğu üçüncü çeyrek için 2.7 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini belirtti.

Nvidia, kripto paraların düşüşünden başı ağrıyan tek ABD teknoloji şirketi olmamakla beraber, rakip bilgisayar çipi üreticisi AMD de satışlardaki düşüşten kripto paraları sorumlu tutarak, geçen çeyrekte tahmin edilenden düşük gelir elde ettiklerini açıkladı ve şu anki çeyrekte de analistlerin tahminlerinin altında gelir elde etmeyi beklediklerini duyurdu. AMD’nin hisseleri Perşembe günü işlem gördükten saatler sonra yüzde 5.0 civarı düşmüştü.