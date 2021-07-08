Kripto para piyasasında işlem yapanların oranı 1 yılda 11 kat arttı

Kripto para alım satım platformu Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2021”in sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.

Online yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların oranı bir yılda 11 katına çıktı. Geçtiğimiz yıl işlem yapanların oranı yüzde 0.7 iken, bu yıl sonuç yüzde 7.7 oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre Araştırma kripto para işlemi yapan kadınların oranında ciddi bir artış yaşandığını da ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl kripto para işlemi yapan her 10 kişiden 2’si kadınken bu yıl oranın 10’da 4’e yükseldiği görüldü.

Araştırmaya göre kripto para işlem deneyiminden memnuniyet oranı yüzde 74 seviyesinde. Kuşaklar bazında ele alındığında memnuniyet oranının en yüksek olduğu kuşağın Y olduğu görüldü. Y Kuşağı’nın yüzde 76.2’si işlem deneyiminden memnun kalırken, bunu 75.9 ile X Kuşağı takip ediyor. Z Kuşağı’nın ise yüzde 58.3’ü memnun.

Memnuniyet sebebi olarak ise “Kârlılık” yüzde 41.3 ile öne çıkarken bunu yüzde 10 ile “işlem kolaylığı”, yüzde 4.3 ile güvenilirlik takip etti.

Türkiye’de kullanıcılar yüzde 64 ile en çok “al-sat işlemi” yapıyor. Verilen çoklu yanıtlara göre yatırım amaçlı kripto para işlemi yapanların oranı ise yüzde 50.3. Yatırım işlemi yapanların oranı bir yılda iki katına çıktı.

Dikkat çeken sonuçlar

Araştırmada ortaya çıkan diğer bulgular ise şöyle:

- Her 5 kişiden 4’ü blokzincir teknolojisini hiç duymadı (yüzde 80.2).

- Kripto parayı duyan her 10 kişiden 1’i işlem yapıyor (yüzde 11).

- Her 10 kişiden 3’üne göre kripto para piyasası kârlı (yüzde 28.7).

- Kripto para işlemlerinde zaman ve mekân sınırlaması olmaması en önemli avantajlar olarak görülüyor. (Yüzde 77.2 ve yüzde 75.2).

- En çok işlem yapanlar üniversite mezunları (yüzde 49).

- Sosyoekonomik statü gruplarında C1 en çok işlem yapan grup (yüzde 43).

- Kripto para işlemini en çok “ücretli çalışanlar” yapıyor (57.3). Emeklilerin ve öğrencilerin de dahil olduğu “çalışmayanlar”ın oranı ise geçtiğimiz yıla oranla 2 katına ulaştı (yüzde 29.4).

- İşlem yapmayı bırakma sebebi: Sıkı takip gerektirmesi (yüzde 9.3).