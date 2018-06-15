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Ekonomi

Kripto para madenciliği ekipmanı satıcıları yeni gelir kaynakları arıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – Kriptopara madenciliğine talebin, piyasa hacminde görülen gerilemeler etkisiyle azalmasıyla, madencilik ekipmanı satan şirketler yeni gelir kaynakları arayışına girdi

15 Haziran 2018 20:34

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – Kriptopara madenciliğine talebin, piyasa hacminde görülen gerilemeler etkisiyle azalmasıyla, madencilik ekipmanı satan şirketler yeni gelir kaynakları arayışına girdi.
Kriptoparaların medyada geniş yer bulması ve madencilik ekipmanlarına talebin görülmemiş düzeye çıkmasıyla satış rekorları kırılırken fiyatlar da tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı. Satışların en yoğun olduğu dönemde, Çinli tedarikçi Bitmain, dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi TSMC’nin en büyük 10 müşterisinden biri olmuştu.
Digitimes’ın raporuna göre, ekran kartı stokları hızla toparlanırken satışların 2017 yılı düzeyine gerilediği ve üreticilerin yeniden bilgisayar oyunları sektörüne döndüğü görüldü.
 

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