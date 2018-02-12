Kripto para madencilerinin donanım talebi hızla yükseliyor

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Kripto para madenciliği, donanım üreticilerine istikrarlı ve büyümeye devam eden bir pazar yaratırken, artan grafik işlemci ünitesi talebi, 2017 yılında pazar lideri Nvidia firmasının dahi öngöremediği hızda yükseldi.

Nvidia firması 2017 yılının son çeyreğinde grafik işlemci ünitesi karını, 2016 yılının 2.17 milyar dolar gelirine göre yüzde 34 artışla, 2.91 milyar dolar olarak açıkladı.

Nvidia Kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, muhteşem bir yılı, rekor bir çeyrekle kapattıklarını söyleyerek, “Bu gelişimimizin güçlü bir göstergesi, Nvidia’nın grafik işlemci ünitesi teknolojileri konferansı katılımcıları, çeşitli uzmanların bizim işlemcilerimizin hızı ve para tasarrufu faydalarını görmesiyle son beş yılda 10 kat artış gösterdi” dedi.

Nvidia Mali İşler Müdürü Colette Kress ise, yılın son çeyreğindeki satış verilerini değerlendirerek, “Kripto para piyasasından gelen güçlü talep beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Kripto para madenciliğinin işimize yaptığı etkiyi ölçümlemek zor olsa da, bir önceki çeyreğe göre kar oranının daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte, kripto para trendlerinin değişken olması sebebiyle, firma olarak odak noktamız oyun pazarı olacak. Kripto para pazarı satışlarını, satışların yatak seyredeceğini öngörerek modelledik” dedi.

