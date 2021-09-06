Kripto para hesabındaki 240 bin dolar, 4 dakika içinde buharlaştı!

Ticaretle uğraşan Beşir B., dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'deki hesabına yatırdığı 240 bin doların 4 dakikada buharlaştı. Binance'den "Hırsızı bulmak imkânsız" yanıtı geldi.

Yasal düzenleme konusunda sorunlar bulunan kripto para borsalarındaki mağduriyetlere yenileri eklendi. Mersin ve İstanbul'da savcılıklara suç duyuruları yapılırken, en dikkat çekici başvurulardan biri, dış ticaretle uğraşan Beşir B.'den geldi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, reel ticaretin yanında birkaç yıldır kripto para piyasasında iş yapan 42 yaşındaki Beşir B., kayıtlara göre 900 bin doları 4 ayrı borsaya bölüştürdü.

5 ay önce işlem yapmaya başladığı Binance Türkiye’ye ise 240 bin dolar yatırdı. İşlemin yapılış saati ise 12.09 olarak kayda girdi. Bu arada anılan piyasada işlem yapmak için iki ayrı doğrulama kodunun girilmesi gerekiyor. Beşir B. de bu doğrulama kodlarını girerek hesabına ulaştığını söz konusu parayı yatırdığı gibi TL’ye çevrilmesi için de talimat verdiğini söyledi.

Hesabına yeniden giriş yapan Beşir B., hesabına yatırdığı paranın başka bir cüzdana aktarıldığını fark etti. Buna göre, 200 bin dolarlık transfer saat 14.02’de, kalan kısım ise 14.06’da aynı hesaba gönderilmişti.

Beşir B., Binance Türkiye ekibi ile temasa geçti. Şirketin web sitesinde herhangi bir telefon numarası olmadığından e-posta gönderen Beşir B. durumu bildirdi.

Şirket görevlisinden, Beşir B.’ye 1.5 saat sonra yanıt geldi. Gelen yanıtta özetle şöyle denildi:

“Çekim işlemi için gerekli doğrulama kodları girilmiş. Binance Türkiye üzerinde bir güvenlik açığı bulunmuyor. Hedef adresin sahibini belirlemek mümkün değil. Çalınan paraları hedef adresten kurtarmak da mümkün değil. Çünkü blok zincirdeki bir işlemi tersine çevirmek imkansız."

Şirketten gelen bir diğer e-postada ise, Beşir B.’ye, polise ve savcılığa başvurması önerisinde bulunuldu.

Savcılığa başvurdu