Kripto paralara Takasbank saklaması yöntemi masada

Thodex ve Vebitcoin gibi kripto para borsalarında yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından Türkiye, Takasbank benzeri bir kurumsal yapı kurarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kripto paraları saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırmak için çalışmalara başladı. Söz konusu şirketlere yönelik önemli sermaye şartları ve bankalarla birlikte çalışmalarına yönelik düzenlemeler ise masadaki diğer seçenekler arasında.

Bloomberg'in haberine göre üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin birkaç hafta içerisinde konuyla ilgili çalışmasını sonuçlandıracağını ve kripto para piyasalarıyla ilgili regülasyonu tamamlayacağını söyledi.

Yetkilinin verdiği bilgilere göre düzenlemeye ilişkin üç ana başlıklı adımlar masada.

Şirketler müşterilerin paraları konusunda herhangi bir tasarrufta bulunamayacak

Üzerinde çalışılan ilk formül, şirketlerin müşterilerinin kripto para varlıklarını saklama veya başka adrese nakletme yetkilerinin sınırlandırılması. Bu kapsamda Takasbank benzeri bir yapı oluşturulabilir. Buna göre bu alanda faaliyet gösteren şirketler, sadece kripto para varlıklarının alım satımlarına aracılık edebilecek. Ancak müşterilerin paraları konusunda herhangi bir tasarrufta bulunamayacak.

Hükümetin üstünde durduğu ikinci adım ise şirketlerin sermaye yapılarının düşük olmasıyla ilgili. Oldukça düşük sermayelerle kripto pazarı kurulabileceği Thodex örneğinde görüldü. Üst düzey yetkili yaptığı açıklamada "Bu alanda bankalardan daha zayıf, bankacılık sisteminin yanına bile yaklaşamayacak bir işleyişe izin verilmeyeceğini" vurguladı.

Bankalar piyasaya girebilir

Aynı yetkili ayrıca bankaların da bu pazara ilgi duyabileceklerini ve burada faaliyet gösterebileceklerini kaydetti. Yetkilinin verdiği bilgiye göre coin alış-verişi, bunların bir tasarruf aracı olarak kullanılması da belli ölçütlere bağlanabilir.

Üzerinde durulan 3. husus ise kripto para borsası sahiplerinin taşıması gereken ölçülerle ilgili. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in eğitim durumunun “liseden terk” olduğuna işaret eden yetkili, böylesi karmaşık bir piyasada bu tip bir eğitim düzeyine sahip girişimcilerin kabul edilemeyeceğine vurgu yaptı. Regülasyon çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerileri doğrultusunda MASAK, SPK ve Hazine arasında yürütülüyor. Bakanlık, konuya ilişkin yorum yapmadı.