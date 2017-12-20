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Dünya

Kripto para çılgınlığında son nokta: Çocuklarına Bitcoin ismini verdiler 

Sonat KEREM, KİEV, 20 Aralık (DHA)- Kırım’da bir aile, yeni doğan çocuklarına kripto para birimi olan “Bitcoin” ismini verdi

20 Aralık 2017 22:17

Sonat KEREM, KİEV, 20 Aralık (DHA)- Kırım’da bir aile, yeni doğan çocuklarına kripto para birimi olan “Bitcoin” ismini verdi.

Kırım’da evli bir çift, erkek çocuklarına Bitcoin ismini taktı.

Bebeğin 31 yaşındaki babası, “Oğlumun ismini Bitcoin koyarak, kripto para endüstrisini desteklemek istedim” dedi.

Bitcoin sayesinde finansal başarı elde ederek ailesinin maddi durumunu düzelttiğini belirten Oleg isimli Kırımlı, kızı olması halinde ise diğer bir kripto para birimi olan Dash ismini vermek istediğini söyledi.

Bitcoin Olegoviç isimli bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtildi.

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