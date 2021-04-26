Kripto para borsası şirketlerine teknolojik altyapı sunan Arbitrai’nin CEO’su: Thodex 'bir masa bir kasa' şeklinde kuruldu, değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz

Kripto para borsası şirketlerine teknolojik altyapı desteği sunan Arbitrai’nin CEO’su Ali Sermet Taşdöğen, kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtığı belirtilen, hesapları bloke edilen Thodex için, "Bir masa bir kasa' şeklinde kuruldu. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre, “Kurucuların bir çoğunu tanıyorum. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz. Bir masa bir kasa şeklinde kuruldular. Eski bankerlerde olduğu gibi... 10-15 bin lirası olan şirketi kuruyor. Ne finansal gücü var ne teknolojik alt yapısı. Mali güçleri zayıf olduğu için yatırımcıların kripto parasını bozdurup kira, maaş gibi ödemeleri yapan var. Yine bu gelen para ile lüks otomobil alan da oldu yat alan da” dedi.

4 teknik ekip kuruldu

TRT'nin haberine göre ise; Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekipler Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gönderildi.

Ayrıca Türk heyet, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkilliler ile Tiran’da yarın toplantı yapacak. Diplomatik kaynaklar, Özer halen Arnavutluk sınırları içinde bilgisini paylaşıyor. Arnavutluk'a komşu Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. Emniyetin oluşturduğu teknik ekiplerden 3'ü de bu ülkelere gitti.