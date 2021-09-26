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Ekonomi

Kripto para borsası Huobi, Çinli kullanıcıların hesaplarını yıl sonuna kadar kapatacak

Binance ve OKEx gibi popüler platformların da benzeri kararlar alması bekleniyor

26 Eylül 2021 13:18

Huobi, Çin kullanıcılarının hesaplarını sene sonuna kadar kapatacak.

Bloomberg HT'den Sadi Kaymaz'ın aktardığına göre Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından alım satım platformları eyleme geçti. Daha önce yeni kullanıcı kayıtlarını durduğunu açıklayan Huobi, bu kez mevcut kullanıcı hesaplarının sene sonuna kadar kapatılacağını ilan etti.

Çinli kullanıcılar Binance ve OKEx gibi popüler platformların da benzeri kararlar alacağına kesin gözüyle bakıyor.

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