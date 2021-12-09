Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi tutuklandı

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Kenan A. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli Kenan A.'yı "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

2 suçtan tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kenan A.'nın sevk edildiği "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.