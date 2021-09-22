Kripto para borsası ABD ve Çin'den gelen haberlerle sarsıldı; Bitcoin geç saatlerde 40 bin doların altına düştü

Kripto para borsası Çin ve ABD'den gelen haberlerin etkisiyle düşüş trendine girdi.

Çinli emlak devi Evergrande'nin iflas ettiği ve borçlarını ödeyemeyeceği haberleri geleneksel borsa ve kripto para borsalarında küresel çapta etkisini sürdürüyor.

305 milyar dolar borcu olduğu belirtilen şirket bugün yaptığı açıklamada ödeme konusunda tahvil sahipleriyle anlaştığını açıklasa da ödemenin zamanı ve faiz miktarı hakkında bir bilgi verilmedi.

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Öte yandan dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto paralara ilişkin düzenleme ve regülasyon sinyalleri de kripto para borsası üzerinde negatif etki yarattı.

Sec Başkanı Gensler, kripto para borsası için düzenleme ve regülasyonların şart olduğunu ifade ederken, özellikle stablecoinlerin denetlenmemesi halinde yatırımcılar için büyük risk barındırdığını belirtti.

Bitcoin, 40 bin doların altına indi

Söz konusu gelişmeler ve açıklamaların ardında kripto para borsasında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanırken, bitcoin gece saatlerde 6 haftalık aranın ardından ilk kez 40 bin doların altını gördü. Ardından tekrar 43 bin dolar seviyesine yükseldi.

Yaşanan gelişmelerden önce ise bitcoin 47-48 bin dolar bandında dalgalanıyordu.

Bitcoin an itibariyle 42.200 dolar seviyesinde işlem görürken, ethereum 2.900 doların üstünde seyrediyor.

Binance coin (BNB) ise 359 dolar seviyesindeyken, alt coinler de ise; ripple 0,93 dolar, lite coin 153 dolardan işlem görüyor. ADA 2,11 dolar ve SOL de 131 dolar seviyesinde seyrediyor.