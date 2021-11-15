Kripto para birimi Litecoin artık Visa geçen her yerde kullanılabilecek

Kripto para birimi Litecoin, bundan böyle Visa kabul eden tüm işletmelerde Litecoin kartı ile ödeme yapılabileceğini açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Litecoin kartın satın alma anında o anki değerden itibari paraya çevirim yapacağı belirtildi. Piyasa hacmi olarak 14'üncü sırada bulunan kripto para, günlük harcamalarda kullanıma izin veren bu özelliği sayesinde tüketicilere erişim konusunda önemli bir mesafe katetmiş oldu.

Litecoin'in değeri yüzde 2,5 arttı

LTC kod adıyla işlem gören para birimi Visa özellikli kart sayesinde, fiziksel perakende satış noktalarının yanı sıra internet alışverişlerinde, dijital hizmet alımlarında ve restoranlarda kullanılabilecek.

Şirketin internet sitesinde verilen bilgilere göre Litecoin Kart, LTC'leri gerçek zamanlı olarak Amerikan dolarına çevirecek ve bu işlem için aylık 5 dolarlık ücretin dışında herhangi bir komisyon alınmayacak.