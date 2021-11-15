Kripto para birimi Litecoin artık Visa geçen her yerde kullanılabilecek
Litecoin kartın satın alma anında o anki değerden itibari paraya çevirim yapılacak
15 Kasım 2021 19:20
Kripto para birimi Litecoin, bundan böyle Visa kabul eden tüm işletmelerde Litecoin kartı ile ödeme yapılabileceğini açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Litecoin kartın satın alma anında o anki değerden itibari paraya çevirim yapacağı belirtildi. Piyasa hacmi olarak 14'üncü sırada bulunan kripto para, günlük harcamalarda kullanıma izin veren bu özelliği sayesinde tüketicilere erişim konusunda önemli bir mesafe katetmiş oldu.
Litecoin'in değeri yüzde 2,5 arttı
LTC kod adıyla işlem gören para birimi Visa özellikli kart sayesinde, fiziksel perakende satış noktalarının yanı sıra internet alışverişlerinde, dijital hizmet alımlarında ve restoranlarda kullanılabilecek.
Şirketin internet sitesinde verilen bilgilere göre Litecoin Kart, LTC'leri gerçek zamanlı olarak Amerikan dolarına çevirecek ve bu işlem için aylık 5 dolarlık ücretin dışında herhangi bir komisyon alınmayacak.
Açıklama ile birlikte Litecoin'in değeri yüzde 2,5 yükselirken son 7 günlük artış yüzde 28'i aştı.