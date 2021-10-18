Kripto para alım satımı yaptığı gerekçesiyle ihraç edilen imam, AKP'li belediyede müdür oldu

Zonguldak’a bağlı Kozlu ilçesinde kripto para alım satımı yaptığı gerekçesiyle görevden alınarak ihraç edilen Kozlu Aziziye Camii imamı Mecit Kırımlı, AKP'li Kozlu Belediyesi'nce müdür olarak atandı.

Halkın Sesi gazetesinden Mustafa Özdemir'in haberine göre; Zonguldak'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevden alınan Kırımlı, AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş tarafından belediyede işe alınarak Kozlu Belediyesi Mezarlıklar Müdürü oldu.

Yaklaşık iki yıl önce kendisi gibi cami imamı olan Satılmış Bayram ile birlikte açığa alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen imam Mecit Kırımlı, parasını yatırdığı kuruluşun finansal bir kuruluş olduğunu belirterek bu operasyonun kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olduğunu söylemişti.