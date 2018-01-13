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Dünya

Kripto enerjiden bitki üretimi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Kanadalı bir girişimci, kriptopara madenciliği esnasında ortaya çıkan ısıyı, bitki ve balık yetiştirmek için kullanan aquaponic bir sistem kurdu

13 Ocak 2018 18:24

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Kanadalı bir girişimci, kriptopara madenciliği esnasında ortaya çıkan ısıyı, bitki ve balık yetiştirmek için kullanan aquaponic bir sistem kurdu.
Kanada’nın Manitoba bölgesinde yaşayan Bruce Hardy isimli girişimci 1,850 metrekarelik bir alanda yer alan 30 kriptopara madenciliği teçhizatının ürettiği enerjiyi binanın içine yayarak yenilebilir bitkiler ve balık üretimi yapıyor.
Binanın ilk katında yaklaşık 800 adet alabalık ve topraksız bitki üretimi yapan Hardy, kurduğu aquaponik sistemle balıkların yoğun nitrat içeren atık sularını bitkilerini gübrelemek için kullanıyor.
Yaklaşık iki yıldır kripto para madenciliği yapan Hardy, ilk zamanlarda teçhizatını soğutmak için büyük ölçekli klimalar kullandığını ancak daha sonra açığa çıkan ısı enerjisinin tarımsal üretimde kullanılabileceğini fark ettiğini söylüyor.
Hardy’nin projesini destekleyen Köy Meclis Başkanı Dwayne Clark, “Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla topluluğun yararına bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.
Hardy projenin hala emekleme aşamasında olduğunu ve yaşadığı yerin sadece çeyreğini kriptopara madenciliği ve aquaponic sistemden oluştuğunu söylerken, Çinli yatırımcılar ve Avustralyalı araştırmacıların projeyle ilgilendiklerini ve projesini büyütmeyi planladığını duyurdu.
Kanada’nın Manitoba gibi bölgeleri ucuz ve bol hidroenerjisi sayesinde kriptopara madenciliği yapan şirketler için cazibe merkezi haline gelirken, Hardy, “Hidroenerji buradaki en büyük varlığımız. Enerjimizi burada kullanarak katma değer yaratabilirsek harika işler başarabiliriz” dedi.
Ucuz enerji yanısıra, Manitoba, Kuzey Amerika’nın en soğuk büyük yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle de kriptopara madenciliği yapan büyük şirketlerin dikkatini çekiyor.

(Fotoğraflı)

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