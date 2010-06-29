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Yaşam

Kreşte dayak skandalı!

Malatya’da özel kreşe giden 4 yaşındaki kız çocuğunun, darp edildiği iddia edildi.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Malatya’da özel kreşe giden 4 yaşındaki kız çocuğunun, darp edildikten sonra, yüzündeki izlerin çiçek resmi ile kapatılıp ailesine teslim edildiği öne sürüldü.

Baba Ahmet Narin’in iddiasına göre, Sırat mahallesinde faaliyet gösteren özel kreşten, geçen hafta servis yerine stajyer öğretmen tarafından eve bırakılan B.N.N’nin durgunluğundan şüphelenen annesi, kreşte çocuğun yüzüne yapılan çiçek makyajını yıkayınca alt ve üst dudağında patlak ve burnunda kızarıklık fark etti.


Baba N., daha sonraki gelişmeleri şöyle anlattı.


"Annesi, yüzünü bu hale kimin getirdiğini sorunca kızım kreş sahibinin ismini vermiş. Eşimin telefonunun ardından hemen eve gittim. Gördüğüm olay karşısında ne yapacağımı bilemedim. Hemen kreş yönetimini aradım. Kızımızın durumunu anlatıp, ne olduğunu sordum. Sahibi önce böyle bir şeyden haberi olmadığını söyledi. Daha sonra ’Şansınızı fazla zorlamayın, bizde böyle, nasıl isterseniz’ diyerek telefonu yüzüme kapattı. Çocuğumuzu alıp, hemen hastaneye götürdük, doktorlar darp raporu verdi."


Olaydan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba, ’sürekli gülücükler saçan kızımız, içine kapandı. Kimsenin karşısına çıkmak istemiyor. Şikayetimizle ilgili dosyayı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sunduk. Olayın açıklığa kavuşmasını, başka çocukların zarar görmemesini istiyoruz" dedi.


Kreş yetkilileri ise B.N.N. isimli bir çocuğun kurumlarında eğitim gördüğünü, ancak olayla ilgili açıklama yapmak istemediklerini söylediler.


Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da şikayet dosyasının kendilerine ulaştığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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