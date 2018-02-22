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Yaşam

Kreşte çocuklara şiddet uygulayan 2 öğretmen tutuklandı

Belediye evrakları eksik olan kreşi kapattı

Temsili

22 Şubat 2018 22:16

Samsun Çarşamba İlçesi'nde  kreşteki çocuklara terlikle ve elle şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 çalışandan 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte eğitim gören 35 çocuğa görevli öğretmenler tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çocuklara terlikle ve elle vurdukları iddiasıyla öğretmenler G.Ş., S.Ö., S.K. ve M.K.K.’yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklandı, S.K. ve M.K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemede evrak eksikliği tespit edilen kreş, belediye tarafından süresiz olarak kapatıldı.

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