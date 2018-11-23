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Kreşte akılalmaz görüntü

Ankara’nın Etimesgut'taki bir kreşte kaydedildiği öne sürülen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü

23 Kasım 2018 13:09

Ankara’nın Etimesgut\'taki bir kreşte kaydedildiği öne sürülen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Ağlayan küçük çocuğu sakinleştiremeyen bakıcı akıllara durgunluk veren yöntemle çocuğun ağzını kapatarak susturmaya çalıştı. 

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde, bakıcı çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, \"Sustun mu\" diye bağırıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı büyük tepki topladı. 

Görüntü dökümü
-Bakıcının çocuğun ağzını kapatması 
-Detaylar 

ANKARA (DHA) 

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