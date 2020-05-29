Kreşler için kriterler belirlendi: En fazla 10 çocuk olacak, 4 saatte bir ateş ölçümü yapılacak

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n r-156q2ks">\n<div class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.</span></div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-vpgt9t">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep">\n<div class="css-1dbjc4n r-156q2ks">\n<div class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Buna göre; özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.</span></div>\n<div class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"> </div>\n<div class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr">\n<div class="css-1dbjc4n r-156q2ks">\n<div class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.</span></div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-vpgt9t">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep">Açılış izni verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-vpgt9t">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>