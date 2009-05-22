Kreşe ne zaman başlamalı?

Soru: Merhaba, 25 aylık bir oğlum var. Çalışan bir anne olduğum için anneanne ve babaanne dönüşümlü olarak bakıyor. Bu dönemde kreşe başlatmam doğru olur mu? Teşekkürler.



Gönderen: Belgin A.



Cevap



Sayın Belgin Hanım,



Çocuklar sosyal bir ortama uyum sağlayabilecek psikolojik olgunluğu genelde 3 yaş civarında kazanırlar. 3 yaş öncesi dönemde tek bir kişinin sürekli ilgisine ihtiyaç duyarlar ve birçok çocuğun olduğu bir ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyabilirler. Ancak her çocuk birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar kreş ortamına kolaylıkla uyum sağlarken, bazıları sizden ya da kendilerine sürekli bakım veren kişiden ayrılmak istemezler. Kreşe uyum sağlamak, bir takım sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim aşamalarını tamamlamış olmayı gerektirir. Duygusal açıdan sosyal bir ortama girmeye hazır olmayan çocuklar için kreşe uyum sağlamak zor olmaktadır. Çocuğunuzun sosyal ortamlarda sergilediği davranışları dikkate alarak, yaşıtlarının olduğu kreş gibi bir ortama girdiğinde nasıl uyum sağlayacağı konusunda bazı ipuçları edinebilirsiniz.



Çocuğunuzu kreşe gönderme konusunda bazı şüpheleriniz varsa önce onu kreşlerin oyun gruplarına dahil etmeyi deneyebilirsiniz. Bu çocuğunuzu kreş ortamına alışabilmesi için ön bir adım olabilir. Siz de bu sayede onun sosyal bir ortamda akranlarıyla nasıl ilişki kurduğunu, kendini nasıl ifade ettiğini, ya da kurallara/sınırlara uyma becerilerini de görmüş olursunuz. Size tavsiyemiz iki yaşındaki oğlunuz için bu oyun zamanını ilk başlarda haftada bir saat ile sınırlandırmanız çünkü bu yaş grubu çocukları için bu yeterli bir süre olacaktır.



Çocuğunuzu kreşe başlatma zamanını değerlendirirken, çocuğunuzun takvimsel yaşı yanında çocuğunuzun gelişimsel yaşını da değerlendirmeniz gerekiyor. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar belli gelişim aşamalarını yaşıtlarına göre daha önce tamamlayabilirler. Bu yüzden çocuğunuzun iki yaşında olduğunuzu belirtmenize rağmen, çocuğunuzun gelişim özelliklerini bilemediğimiz için size kesin bir zaman söylememiz çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak çalışan bir anne olduğunuz için gün içinde çocuğunuzla zaman geçirecek birine ya da bir kuruma ihtiyacınız olduğunu düşünüyoruz. Çalışan anneler çocuklarının bakımı ve eğitimi için çeşitli kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlanmaktadırlar. Ancak oğlunuzu kreşe başlatmaya karar verirseniz, çocuğunuzun gün içinde belli bir vakit geçireceği kurumu, önceden çok iyi araştırmanızı ve tanımanızı öneririz. Eğer yapabiliyorsanız seçtiğiniz kreşin yöneticisiyle görüşün ve bir deneme süresi isteyin. Bu sürede çocuğunuzun bu değişimi nasıl karşıladığını gözlemleyin ve siz de kurumu daha yakından tanımaya çalışın. Kreşe başlamanın çocuğunuz için önemli bir değişiklik olduğunu ve buna alışmanın zaman alabileceğini de aklınızdan çıkarmayın.

