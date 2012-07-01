Kreş sahibi pornografik görüntü çekip taciz etmiş

Aksaray'da çocukların pornografik görüntülerinin çekildiği tespit edilen kreşe baskın yapıldı. Çocukların görüntülerini çekip cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kreş sahibi gözaltına alındı.

Aksaray'da 27 yaşındaki S.Ö. sahibi olduğu kreşte bulunan bazı çocukların pornografik görüntülerini çekerek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. S.Ö. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray merkez Büyükbölcek Mahallesi’nde bulunan S.Ö.’ye özel bir kreşte kalan bazı çocuklar ailelerine, elbiselerinin çıkartılarak görüntü ve fotoğraflarının çekildiğini belirterek, kreş sahibinin elle tacizine uğradıklarını ileri sürdü. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi polisleri uzmanlar eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.



Polis kreşi mühürledi



Çocukların ifadelerinin ardından sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, kreş sahibi S.Ö.’yü gözaltına aldı. Kreşte arama yapan polis, bilgisayarlar, cep telefonu, kamera kayıtları, CD ve hard disklere el koydu. Kreş sahibinin evindeki bilgisayardaki hard disk ve bazı CD’ler de incelemeye alındı. Kreş polis tarafından mühürlendi.

Yaşları 5 ila 10 arasında değişen yaklaşık 50 çocuğun bulunduğu özel kreşi yaklaşık 4 ay önce işletmesini devraldığı öğrenilen S.Ö. çocuklara cinsel tacizde bulunmak, çocuk pornosu bulundurmak ve çocukların pornografik görüntülerini çekmek iddiasıyla adliyeye sevk edildi.