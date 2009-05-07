Kreş için uygun zaman

Soru: Ben çalışan bir anneyim. Oğlum 3 yaşında. Anneannesi tarafından bakılan bir çocuk. Kaç yaşında kreşe vermeliyim? Teşekkür ederim.



Gönderen: Nur S.



Cevap



Sayın Nur Hanım,



Çocuğunuz gelişimsel olarak belli bir psikolojik olgunluğa eriştiğinde ya da siz anne baba olarak çocuğunuzun ihtiyacı olduğunu hissettiğinizde okul öncesi eğitim kurumlarından birine başvurabilirsiniz. Yalnız öncesinde bazı konulara dikkatinizi çekmek isteriz.



Çocuklar sosyal bir ortama uyum sağlayabilecek psikolojik olgunluğu 3 yaş civarında kazanabilmektedirler. 3 yaş öncesi dönemde tek bir kişinin sürekli ilgisine ihtiyaç duyarlar ve bir çok çocuğun olduğu bir ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyabilirler. Kreşe uyum sağlamak, bir takım sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim aşamalarını tamamlamış olmayı gerektirir. Duygusal açıdan sosyal bir ortama girmeye hazır olmayan çocuklar için kreşe uyum sağlamak zor olmaktadır. Çocuğunuzun sosyal ortamlarda sergilediği davranışları dikkate alarak, kreş gibi bir ortama girdiğinde nasıl uyum sağlayacağı konusunda bazı ipuçları edinebilirsiniz.



Çocuğunuzu kreşe gönderme konusunda bazı şüpheleriniz varsa öncesinde onu kreşlerin oyun gruplarına dahil etmeyi deneyebilirsiniz. Bu çocuğunuzu kreş ortamına alışabilmesi için ön adım olabilir. Siz de bu sayede onun sosyal bir ortamda akranlarıyla nasıl ilişki kurduğunu, kendini nasıl ifade ettiğini, ya da kurallara/sınırlara uyma becerilerini de görmüş olursunuz. Size tavsiyemiz bu oyun zamanını iki saat ile sınırlandırmanız çünkü bu yaş grubu çocukları için bu süre yeterli olacaktır.



Çocuğunuzu kreşe başlama zamanını değerlendirirken, çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimini dikkate almanızı öneririz. Takvimsel yaşı yanında çocuğunuzun gelişimsel yaşını da değerlendirmeniz gerekiyor. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar belli gelişim aşamalarını yaşıtlarına göre daha önce tamamlarlar. Bu onların anaokulu ortamına daha kolay ve rahat uyum sağlamalarına yardımcı olur.



Son olarak, çocuğunuzu kreşe başlatmaya karar verirseniz, çocuğunuzun gün içinde belli bir vakit geçireceği kurumu, önceden çok iyi araştırmanızı ve tanımanızı öneririz.



Oğlunuzla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

