Kremlin'den Suriye Cumhurbaşkanı Esad ziyareti açıklaması

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) –Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Soçi’ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad önemli bir görüşme yaptı.

Kremlin’den iki liderin gerçekleştirdiği görüşme ile iligili yapılan açıklama şu şekilde:

Putin: Sizi Soçi’de en içten dileklerimle karşılamama izin verin. Başta Suriye’de terörle mücadelede elde edilen başarılar nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum, Suriye halkı çok zor zamanlardan geçti ve adım adım teröristlerin kaçınılmaz yok oluşuna doğru ilerliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, yarından sonra burada Türkiye Cumhurbaşkanı ve İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşmem olacak. Sizinle de bir görüşme yapmak üzere anlaştık. En önemli konu tabii ki Suriye’de uzun vadeli barış sürecine geçmektir.

Belirttiğim partnerler dışında, Irak, Amerika, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelerle aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bu partnerlerle sürekli temas içerisindeyiz.

Sizinle siyasi sürecin oluşturulma prensiplerini görüşmek isterim. Bugünkü durumun değerlendirmesini ve perspektiflerini sizden duymayı isterim. Bu süre içerisinde BM’nin aktif katılımını bekliyoruz.

Esad: Çok teşekkür ederim. İki sene sonra sizinle tekrar bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Bu süre zarfında hem savaş alanında, hem de siyasi planda ciddi başarılara imza attık. Suriye’nin bir çok bölgesi teröristlerden temizlendi ve bu bölgelere daha önce evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler geri döndüler.

Bu operasyonun Suriye’de siyasi süreci ilerlettiğini söylemek zorundayım. Başlatılan bu sürecin ilerlemesini Rusya sağladı. Rusya’nın devletimizin egemenliği ve bağımsızlığını koruma tavrı Astana başta olmak üzere çeşitli alanlarda öne sürüldü. Ve bugün gerçekleşecek kongre ve zirveyi görüşmek için mükemmel bir imkana sahibiz.

Her şeyden önce, bu imkanı kullanarak size Suriye halkının teşekkürlerini sunmak istiyorum. Ayrıca bu teşekkürler Rusya Savunma bakanlığı başta olmak üzere Rusya’nın bir çok birimine aittir. Ayrıca bizim için dost halk olan Rus halkına çok teşekkür ederim. “

Putin: Astana sürecinden bahsettiniz. Ben de bu alanı çok olumlu değerlendiriyorum. Astana süreci sayesinde çatışmasızlık alanlarını kurmayı, muhalif birliklerle ilk kez derin diyalog kurmayı başardık.”

Esad: Bu aşamada, özellikle teröristler karşısında ciddi zafer kazanmamızın ardından siyasi sürecin ilerletilmesini istiyorum. Hem Suriye’de hem de siyasi alanlarda oluşan durumun bizim ilerlememizi sağlayacağını düşünüyorum. Rusya’nın Suriye’nin siyasi sürecine dış etkenlerin etki etmemesi konusunda destek vermesini ümit ediyoruz.

Biz geçmişe bakmak istemiyoruz. Siyasi barış sürecinde isteyen herkesle diyalog kurmaya hazırım.

Putin: Askeri operasyonun sona erdiğini söylediniz. Terörizm sorunu küresel karakterdedir. Tabii ki terörizmi tamamen yenmek için uzun bir yol var. Fakat Suriye’de terörle mücadelede ortak çalışmalarımıza gelince, askeri operasyon gerçekten sona eriyor. Artık en önemlisi siyasi sürece geçmektir.

Esad: Rusya silahlı kuvvetlerinin rolüne dikkat çekmek istiyorum. 2 sene önce Vladimir Putin ile görüştüğüm zaman askeri operasyonlar yeni başlıyordu. Bu iki yıl içerisinde sizin sayenizde ciddi başarılara imza attık. Hiç kimse bu başarıları görmezden gelemez. Şimdi tüm Suriye halkının adına sizlere yaptıklarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bunu unutmayacağız.