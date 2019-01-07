Kremlin'den Putin parfümüne onay yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'den ilham alınarak üretilen parfümü onaylamadıklarını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Putin'den ilham alınarak üretilen 'Number One' (Bir numara) isimli parfüm ilk kez 2015 yılında Moskova'da satışa sunuldu.

Limon, bergamut, frenk üzümü, sedir, misk gibi aromaları içeren ve Leaders markasının etiketini taşıyan parfüm, Moskova'daki GUM alışveriş merkezinde 18 bin rubleye (268 dolar) satıldı.

Yalnızca 2000 adet olmak üzere sınırlı sayıda üretilen parfümün kutusunda Putin'in silueti kullanıldı.

Siyah şişeli parfümün üzerinde 'Putin'den ilhamla' ifadesi kullanıldı. Parfümün daha sonra da bergamot, gül, leylak, sandalağacı, vanilya aromalı pembe şişeli kadın versiyonu çıkartıldı.

Bu versiyonuna ise 'Russian Woman' (Rus kadını) ismi verildi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Putin'in adının ticari amaçlarla, özellikle de parfümlerde kullanılmasını onaylamadıklarını ifade etti.