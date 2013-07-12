Kremlin'den 'nostaljik' önlem

Edward Snowden'ın ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdırmasından kendine ders çıkaran Rusya Federal Koruma Servisi, çareyi gizli raporları daktilo ile yazmakta buldu.

Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Izvestia gazetesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diğer Kremlin yetkililerini korumakla sorumlu servisin 20 daktilo daha almak için ilan verdiğini ve daktiloların her birine 750 ABD doları ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Federal Koruma Servisi, daktiloları Putin'e sunulan bazı resmi belge ve raporların yazımı için kullanacak.

Güney Amerika'daki bazı ülkelerden sığınma teklifleri alan Snowden, ABD pasaportunu iptal ettiği ve Ekvador yetkilileri tarafından verilen geçici belgenin geçersiz sayıldığı için hala Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı transit yolcu bölgesinde kalıyor.