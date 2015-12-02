Kremli'nden Karadağ tepkisi: Karşılıksız bırakılmayacak!

Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO'nun Karadağ'ı 29'uncu üye olarak ittifaka davet etmesine tepki göstererek, 'İttifakın Doğu'ya yönelik genişlemeye devam etmesi Rusya tarafından karşılıksız bırakılmayacak' dedi.

CHA’nın haberine göre; Kremlin, NATO Dışişleri Bakanları'nın eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan Karadağ'ı 29'uncu üye olarak ittifaka davet etmesine tepki gösterdi.

Basına bilgi veren sözcü Peskov, NATO'nun genişleme politikasının karşılıksız kalmayacağına işaret etti. Peskov, “Moskova, çeşitli düzeylerde her zaman şunu vurgulamakta: NATO'nun genişlemesi, ittifakın Doğu'ya yönelik genişlemeye devam etmesi Rusya tarafından karşılıksız bırakılmayacak. Rusya'nın güvenlik çıkarlarının sağlanması ve desteklenmesi bağlamında...” dedi.

Atılacak somut adımlarla ilgili henüz konuşmanın erken olduğuna dikkat çeken Peskov, “Uzman açıklamalarından ziyade, Devlet Başkanı veya Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından yapılan resmi açıklamaları beklememiz lazım. Kremlin yakında böyle bir açıklama yapmayı planlamıyor. Başka öncelik konular var” şeklinde konuştu.