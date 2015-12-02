Karadağ'a NATO'dan davet

Brüksel’de toplanan NATO dışişleri bakanları Karadağ’ın üyeliğe davet edilmesi

konusunda anlaştı. Kararı duyuran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu çok

güzel bir ittifakın başlangıcı" diye konuştu.

Ancak Karadağ’ın gelecek yıl Kuzey Atlantik İttifakı’nın 29’uncu üyesi olabilmesi için

daha güçlü bir hukuk devleti olmak yönünde istenen reformları hayata geçirmesi

gerekiyor. Karadağ Dışişleri Bakanı Igor Luksic, bu kapsamda orduda refomlar

yapılacağını ve organize suçlarla daha etkin mücadele edileceğini söyledi.

Karara Rusya’dan tepki

Rusya, toplam nüfusu yaklaşık 650 bin ve ordudaki asker sayısı 2 bin olan ufak

Balkan ülkesinin NATO’ya katılmasına karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan

yapılan açıklamada Karadağ’ın NATO’ya olası üyeliğinin Avrupa'nın güvenliği

açısından "zararlı" olacağını belirtildi. Açıklamada eski Yugoslavya’nın bir parçası

olan ülkenin ittifak üyeliğinin Rusya-NATO ilişkilerine "yeni bir darbe daha" vuracağı

kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO’nun genişlemesinin kimseye karşı

yapılan bir hamle olmadığını ve her ülkenin kendi güvenlik anlaşmalarına karar vermek

hakkı olduğunu söyledi. Stoltenberg "Buna kimsenin karışma hakkı yoktur" dedi.

Hırvatistan ve Arnavutluk’un 2009 yılında NATO’ya katılmasının ardından ittifak ilk

kez bir başka ülkeye katılım davetinde bulundu. Stoltenberg, NATO ve Karadağ

arasındaki üyelik müzakerelerinde ayrıntıların görüşülmesi gerektiğini kaydetti. NATO

Genel Sekreteri bunun gelecek yılın başına kadar süreceğini belirtti. Bu sürecin

ardından NATO üyesi diğer 28 ülkenin parlamentosunda Karadağ’ın İttifak’a

katılımının onaylanması gerekiyor. Bunun da yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyor.