Karadağ'a NATO'dan davet

Brüksel’de toplanan NATO dışişleri bakanları Karadağ’ın üyeliğe davet edilmesi
konusunda anlaştı. Kararı duyuran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu çok
güzel bir ittifakın başlangıcı" diye konuştu.
Ancak Karadağ’ın gelecek yıl Kuzey Atlantik İttifakı’nın 29’uncu üyesi olabilmesi için
daha güçlü bir hukuk devleti olmak yönünde istenen reformları hayata geçirmesi
gerekiyor. Karadağ Dışişleri Bakanı Igor Luksic, bu kapsamda orduda refomlar
yapılacağını ve organize suçlarla daha etkin mücadele edileceğini söyledi.
Karara Rusya’dan tepki
Rusya, toplam nüfusu yaklaşık 650 bin ve ordudaki asker sayısı 2 bin olan ufak
Balkan ülkesinin NATO’ya katılmasına karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada Karadağ’ın NATO’ya olası üyeliğinin Avrupa'nın güvenliği
açısından "zararlı" olacağını belirtildi. Açıklamada eski Yugoslavya’nın bir parçası
olan ülkenin ittifak üyeliğinin Rusya-NATO ilişkilerine "yeni bir darbe daha" vuracağı
kaydedildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO’nun genişlemesinin kimseye karşı
yapılan bir hamle olmadığını ve her ülkenin kendi güvenlik anlaşmalarına karar vermek
hakkı olduğunu söyledi. Stoltenberg "Buna kimsenin karışma hakkı yoktur" dedi.
Hırvatistan ve Arnavutluk’un 2009 yılında NATO’ya katılmasının ardından ittifak ilk
kez bir başka ülkeye katılım davetinde bulundu. Stoltenberg, NATO ve Karadağ
arasındaki üyelik müzakerelerinde ayrıntıların görüşülmesi gerektiğini kaydetti. NATO
Genel Sekreteri bunun gelecek yılın başına kadar süreceğini belirtti. Bu sürecin
ardından NATO üyesi diğer 28 ülkenin parlamentosunda Karadağ’ın İttifak’a
katılımının onaylanması gerekiyor. Bunun da yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyor.