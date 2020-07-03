Kremlin: Yabancı ülkelerin anayasa değişikliğine yönelik eleştirilerini dikkate almayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar başkalık görevini sürdürmesinin yolunu açan anayasa referandumunun ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yabancı ülkeler tarafından yöneltilen eleştirel açıklamaları dikkate almayacakların söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Moskova yönetimi, kabul edilen düzenlemeler hakkında bazı ülkelerden gelen eleştirel açıklamaları biliyor. Ancak bunları dikkate almaya hazır değiliz" dedi.

Peskov, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Yapılan düzenlemeler, uluslararası hukukla hiçbir şekilde çelişmiyor. Kaldı ki, benzer hükümler bir dizi ülkede uygulanıyor. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki, bu tür kaygıları dikkate almaya hazır değiliz ve almayacağız.

Normal şartlarda Vladimir Putin'in 2024'te mevcut dönemi bitince dönem sınırına ulaşacak ve tekrar devlet başkanlığına aday olamayacaktı. Anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesinin ardından Putin istediği takdirde iki dönem daha Rusya'ya liderlik etmek için yarışıp, 2036 yılına kadar Kremlin'de kalabilecek.

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