Kremlin, Ukrayna'ya yapılan Batı yardımlarının Rusya'nın ilerlemesini yavaşlattığını kabul etti

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Binlerce insanın ölümüne sebep olan, Ukrayna şehirlerini yerle bir eden ve milyonları yerinden eden savaşta yaklaşık 10 hafta geride kalırken Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların Rusya'yı yavaşlattığını kabul etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, Britanya ve NATO hep birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne düzenli olarak istihbarat veriyor" dedi.

Peskov, "Bu ülkelerden Ukrayna'ya yapılan silah akışını da göz önünde bulundurursak tüm bunlar operasyonun hızlıca tamamlanmasına fayda sağlamıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Batı yardımlarının yine de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini iddia etti.

Peskov, bu açıklamayı bir gazetecinin New York Times'ın ABD'nin sağladığı istihbarat sayesinde Ukrayna'nın bazı Rus generalleri öldürmeyi başardığı ile ilgili haberi gündeme getirmesinin ardından yaptı.