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Dünya

Kremlin, Ukrayna'yı müzakereyi reddetmekle suçladı: Putin durma emrini geri çekti, ordumuz ilerliyor

"Putin bekleme talimatını geri çekti, ordumuz ilerliyor"

26 Şubat 2022 15:50

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Peskov, Ukrayna'yı, müzakereyi reddetmekle suçladı.

Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğini söyleyen Peskov, Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan RIA'nın aktardığı habere göre; Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden bir danışman, sunulan şartların Kiev'i memnun etmediğini söyledi.

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