Kremlin: Ukrayna ile müzakerelerde ne olacağını Kiev'in vereceği reaksiyon belirleyecek

T24 Dış Haberler

Kremlin, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde bir sonraki adımın ne olacağını Kiev'in bu haftaki görüşmeye vereceği reaksiyonun belirleyeceğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerde henüz bir döküman imzalanmadığını; ancak Moskova'nın Ukrayna'ya savaşın nasıl sonlanabileceğine dair bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Peskov, "Rus halkının Putin'in etrafında birleşmesi gerektiğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna konusunda anlaşmaya varılması için üç şart olduğunu söylemişti:

"- Ukrayna'nın tarafsız kalması

- Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da egemenliğinin tanınması

- Ukrayna'nın silahsızlanması ve 'Nazi'lerden arınması"