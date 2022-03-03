Kremlin: Ukrayna'da ölen Rus askerleri tarihe kahraman olarak geçecek

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Kremlin, Ukrayna'da ölen Rus askerlerin 'kahramanlar' olarak tarihe geçeceğini söyledi ve bu askerlerin ölümünü 'trajedi' diye nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilerleyen saatlerde Güvenlik Konseyi ile görüşeceğini ifade ederken konu başlıklarına dair açıklamalarda bulunmadı.

Verdiği brifingde Peskov, Rusya'da seferberlik ilan edileceği veya erkeklerin ülkeden çıkmasının yasaklanacağı iddialarını da yalanladı.

Rusya'da ölen 498 Rus askeri nedeniyle yas tuttuklarını ifade eden Peskov, ''Bu bizim için büyük bir trajedi. Ancak aynı zamanda ordumuzun cesaretine hayranlık duyuyoruz'' dedi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin Pekin Kış Paralimpik Oyunları'na Rus atlet almama kararını kınayan Peskov, bunun 'canavarca' olduğunu belirtti.

Peskov, Rusya heyetinin bugün gerçekleşecek müzakere görüşmesi için Ukrayna heyetini beklediğini söyledi. Peskov, “Belli ki aceleleri yok” dedi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz ki heyetimiz dün akşamdan beri orada. Ukrayna müzakerelerinin dün akşam gerçekleşmesini bekliyorlardı. Sabah da bekliyorlardı. Doğrusu hâlâ bekliyorlar. Biliyorsunuz ki müzakereler başlamadı. Ukraynalı heyetin acelesi yok gibi görünüyor. Umarız bugün gelirler” dedi.