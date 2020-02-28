Kremlin: Türk askerlerin tamamı gözlem noktalarının dışında hayatını kaybetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Türk askerlerin İdlib'de gözlem noktalarının dışında hayatını kaybettiğini söyledi.

İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı. Rusya Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı, "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da dahil çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti. Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi."

Peskov, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye ordusunun terör gruplarına yönelik operasyonu sırasında Rus tarafının söz konusu gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğinin sağlanması için gereken her şeyi yaptığını vurguladı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Kremlin'in sabah saatlerinde yaptığı açıklamayı tekrar ederek, Türk askerlerinin İdlib'de gözlem noktaları dışında bulunmamaları gerektiğini söyledi.

Peskov: Türk ortaklarımız hedefi gerçekleştirmekte başarılı olamadı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov toplantıda, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının Rusya ile yapılan anlaşmayla kurulduğu ve amacının "militanların eylemlerinin kontrol edilmesi, terör eylemlerinin ve Rus askeri noktalarına yönelik saldırıların engellenmesi olduğunun" hatırlatıldığını belirtti. Dmitry Peskov "Türk ortaklarımız bu hedefi gerçekleştirmekte başarısız oldu çünkü militanların büyük kısmı onların kontrolünün dışındaydı" dedi.

Peskov, Rusya'nın İdlib'deki Türk gözlem noktalarının güvenliğini sağladığını ve Suriye ordusunun militanların konuşlandığı bölgelerde "terör çetelerine" yönelik saldırılarında Türk askerlerinin "trajik şekilde öldürüldüğünü" belirtti.

Toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Telif ve Dış İstihbarat Dairesi Başkanı Sergey Narişkin de katıldı.

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırının gerçekleştirdiği yerle ilgili olarak "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir" demişti.